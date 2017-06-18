أخبار عاجلة

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أمير الكويت يدعو إلى رأب الصدع في الخليج ومواجهة الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمير الكويت يدعو إلى رأب الصدع في الخليج ومواجهة الإرهاب

09:42 م الأحد 18 يونيو 2017

أمير الكويت يدعو إلى رأب الصدع في الخليج ومواجهة الإرهاب

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

القاهرة – (مصراوي)

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، عن أمله في تجاوز الأزمة الخليجية الأخيرة، وحل الخلافات التي وصفها بالمؤسفة ودعا إلى ضرورة رأب الصدع بالحوار.

وأعرب الصباح في خطاب بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن أمله في مواجهة التطورات الأخيرة في "البيت الخليجي" في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها من "روابط تاريخية راسخة وعلاقات أسرية حميمة ومصير واحد ومصالح مشتركة".

وقال الصباح إن ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي "تحتم علينا العمل وبكل الجهد للحفاظ على هذا الكيان الخليجي ليبقى متماسكا ومحققا لآمال وتطلعات أبنائه". وأضاف أنه يأمل في تكلل المساعي المبذولة والجهود المخلصة بالوصول "إلى كل ما من شأنه الحفاظ على دولنا الخليجية وشعوبها وتجنب كل ما يعكر صفو علاقاتها الوطيدة ويهدد أمنها وسلامتها".

وسبق وزار أمير الكويت كلا من المملكة العربية والامارات وقطر وأجرى محادثات من أجل إنهاء الأزمة، لكن دون أي تقدم يذكر حتى الآن.

وتابع الصباح في خطابه قائلًا إن الكويت تعي خطورة الارهاب ودوافعه "الشريرة"، وتقف "صفا واحدا متضامنة مع المجتمع الدولي لمحاربته بكافة أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ليعم الأمن والاستقرار كافة الدول والشعوب وإن ما أشرنا إليه من مخاوف ومخاطر يتطلب منا المزيد من الحيطة والحذر والتكاتف والتلاحم للحفاظ على أمن وطننا وسلامته".

كما دعا إلى مواصلة العمل للحفاظ على الكيان الخليجي ليبقى متماسكا.

وتصاعدت الأزمة في المنطقة الخليجية منذ قررت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو الجاري، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول الأخرى والتعاون مع إيران من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العبادي يبدأ جولة خارجية تضم السعودية وإيران والكويت

    العبادي يبدأ جولة خارجية تضم السعودية وإيران والكويت

    أخبار
  • مسؤول إيراني يزور قطر لبحث القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة

    مسؤول إيراني يزور قطر لبحث القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة

    أخبار
  • البحرين تطالب جنود قطريين متمركزين فيها بالمغادرة

    البحرين تطالب جنود قطريين متمركزين فيها بالمغادرة

    أخبار
  • حماس تدعو لحل الأزمة الخليجية بالحوار وتؤكد

    حماس تدعو لحل الأزمة الخليجية بالحوار وتؤكد "تحسن" العلاقة مع

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رجل غامض وريموت كنترول وتحذير مسبق.. كيف حدث

    رجل غامض وريموت كنترول وتحذير مسبق.. كيف حدث "انفجار الأوتوستراد"أخبار

  • الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه في 8 بنوك خلال تعاملات الصباح

    الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه في 8 بنوك خلال تعاملات الصباحأخبار

  • مصدر يكشف سبب تحذير الضباط قبل تفجير سيارة الأمن المركزي بساعات

    مصدر يكشف سبب تحذير الضباط قبل تفجير سيارة الأمن المركزي بساعاتأخبار

  • مصراوي ينشر صورة شهيد الهجوم على سيارة الأمن المركزي

    مصراوي ينشر صورة شهيد الهجوم على سيارة الأمن المركزيأخبار

  • بالصور- محمد هنيدي يحتفل بتخرج ابنته.. والجمهور:

    بالصور- محمد هنيدي يحتفل بتخرج ابنته.. والجمهور: "صورة طبق الأصل "فنون

  • مصدر: الجناة نفذوا الهجوم على سيارة الأمن المركزي أثناء تبدل الخدمات

    مصدر: الجناة نفذوا الهجوم على سيارة الأمن المركزي أثناء تبدل الخدماتأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي