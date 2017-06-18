أمير الكويت يدعو إلى رأب الصدع في الخليج ومواجهة الإرهاب

القاهرة – (مصراوي)

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، عن أمله في تجاوز الأزمة الخليجية الأخيرة، وحل الخلافات التي وصفها بالمؤسفة ودعا إلى ضرورة رأب الصدع بالحوار.

وأعرب الصباح في خطاب بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن أمله في مواجهة التطورات الأخيرة في "البيت الخليجي" في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها من "روابط تاريخية راسخة وعلاقات أسرية حميمة ومصير واحد ومصالح مشتركة".

وقال الصباح إن ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي "تحتم علينا العمل وبكل الجهد للحفاظ على هذا الكيان الخليجي ليبقى متماسكا ومحققا لآمال وتطلعات أبنائه". وأضاف أنه يأمل في تكلل المساعي المبذولة والجهود المخلصة بالوصول "إلى كل ما من شأنه الحفاظ على دولنا الخليجية وشعوبها وتجنب كل ما يعكر صفو علاقاتها الوطيدة ويهدد أمنها وسلامتها".

وسبق وزار أمير الكويت كلا من المملكة العربية السعودية والامارات وقطر وأجرى محادثات من أجل إنهاء الأزمة، لكن دون أي تقدم يذكر حتى الآن.

وتابع الصباح في خطابه قائلًا إن الكويت تعي خطورة الارهاب ودوافعه "الشريرة"، وتقف "صفا واحدا متضامنة مع المجتمع الدولي لمحاربته بكافة أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ليعم الأمن والاستقرار كافة الدول والشعوب وإن ما أشرنا إليه من مخاوف ومخاطر يتطلب منا المزيد من الحيطة والحذر والتكاتف والتلاحم للحفاظ على أمن وطننا وسلامته".

كما دعا إلى مواصلة العمل للحفاظ على الكيان الخليجي ليبقى متماسكا.

وتصاعدت الأزمة في المنطقة الخليجية منذ قررت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو الجاري، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول الأخرى والتعاون مع إيران من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة.

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