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فيديو.. شهود عيان يروون لـ"مصراوي" تفاصيل انفجار المعادي

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مصراوي Masrawy

.. شهود عيان يروون لـ"مصراوي" تفاصيل انفجار المعادي

03:27 م الأحد 18 يونيو 2017

كتب – فتحي سليمان

روى شهود عيان، لموقع "مصراوي"، تفاصيل الانفجار الذي استهدف سيارة أمن مركزي على طريق الأوتوستراد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة 3 مجندين تابعين لقطاع الامن المركزي بالقاهرة.

وقال رضا حمدي، (18 سنة)، ميكانيكي يعمل في جراج بمحيط الحادث: "سمعت الانفجار الساعة 12.45 وجريت ناحيته عشان أشوف فيه أيه، لقيت ناس كتير، وعساكر غرقانه في دمها، ومصابين جوا لوري أمن مركزي، وضابط راكب جنب السواق مصاب، فجبنا سيارة نقل وركبناه فيها ونقلنا بعضهم للمستشفى، والإسعاف نقلت الباقي".

يضيف زميله كريم خالد، (14 سنة): "أنا كنت نايم، وفجأة صحيت على صوت الانفجار، لقيت ناس كتير اتجمعت حول الحادثة لنقل المصابين... وبعد شوية لقيت شرطة كتير جات وبتسألنا أيه اللي حصل".

يلتقط رضا أطراف الحديث: "النور كان قاطع ولقينا عساكر مغمى عليها و4 عساكر مصابين وحملناهم في عربية نقل، وجت عساكر أخدت الأسلحة بتاعتهم، وفيه عسكري منهم اتصاب في أيديه ورقبته بس كان ماشي على رجليه والباقي اتنقل المستشفى".

وتابع: "الضابط والسواق اتصابوا جامد في الانفجار والدم كان بينزل من كل حتة في جسمهم، وسواقين من الجراج نقلوهم بسيارة نصف نقل على المستشفى بسرعه قبل ما توصل الإسعاف أو أي حد ييجي".

وعن خط سير سيارة الأمن المركزي، قال "عبدالله" (13 سنة)، كهربائي سيارات: "العربية دي بتعدي كل يوم من هنا، وعربيات شرطة كتير بتعدي على طول، والمكان ده مفيهوش حد غير الصنايعية، وأصحاب العربيات المركونة في الجراج".

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة لـ"مصراوي"، في وقت سابق: إن فريق التحقيق المُكلف بكشف ملابسات التفجير فرغ محتوى كاميرات المراقبة التي رصدت لحظات التفجير، وسلمها لفريق النيابة العامة لفتح التحقيق في الواقعة. وأكد المصدر أن الكاميرات صورت شخصا يقوم بحركات مريبة ومر أكثر من مرة بموقع التفجير قبل وأثناء الانفجار، وأنه لم يبد أي رد فعل لحظة وقوع الانفجار. وحددت أجهزة الأمن هوية الشخص المشتبه به عن طريق استجواب بعض العمال الذين قالوا إنه سائق يعمل بالجراج وأدلوا بتفاصيل عن هويته.

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