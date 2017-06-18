وزير الثقافة: البرلمان لم يقبل مقترح تعديل لائحة جائزة الدولة التشجيعية

كتبت- نسمة فرج:

قال الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن البرلمان لم يقبل المقترحات بشأن تعديل اللوائح واللجان في الجوائز التشجيعية، وذلك بعد تعديل البرلمان قانون الجوائز الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، للتصويت على أسماء المرشحين للفوز بجوائز الدولة لعام 2016.

كان البرلمان قد وافق مؤخرًا على عدد من التعديلات المتعلقة بجوائز الدولة أهمها رفع قيمة جائزة النيل إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف جنيه، وتحديد سن الجائزة التشجيعية بـ 40 عاما.

وتوافد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، وشخصيات عامة إلى مقر دار الأوبرا لحضور حفل إعلان المرشحين لنيل الجائزة، أبرزهم: السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لليونسكو، الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، وزير الثقافة الأسبق، الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، والكاتب الكبير محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، والدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد الكتاب، وحمدي أبو المعاطى، نقيب التشكيلين، وليلى تكلا، وراجح داوود، سعد الدين الهلالي، فتحي أبو عيانة، نبيل عبد الفتاح، مراد وهبة، صلاح عيسى.

يذكر أن وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة تقدم جوائز مالية سنوية للمبدعين وهي جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة التشجيعية.

وأنشأت الدولة جوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بموجب قانون رقم (37) منذ عام 1958- والخاص بجوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، وقد أضيفت إلى تلك الجائزتين جائزتان جديدتان وهما جائزة النيل وجائزة الدولة للتفوق.

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