أحد المدعوين لإفطار السيسي يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تم مناقشتها

كتب - محمد سامي:

قال مصطفي بدر الدين، أحد المواطنين الذين تلقوا دعوة لحضور إفطار الرئيس - اليوم الأحد، إن الدعوة وصلته عبر رئاسة حي الأسمرات بصفته أحد المقيمين في الحي.

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أنه وصل إلى مقر استراحة الرئيس بمنطقة مصر الجديدة عبر أتوبيس خاص، ومكث في قاعة ملحقة بالاستراحة بداية من الساعة الرابعة عصرًا حتي موعد الإفطار، ثم تم إخراجهم من القاعة قبل الإفطار بعشر دقائق وتفاجئوا بأن الرئيس في انتظارهم ويستقبلهم بنفسه ويرحب بهم.

وأوضح أن الرئيس ناقش الحضور في عدد من المشاكل التي تخص المواطنين مثل غلاء الأسعار وفساد المحليات، وأكد مصطفى بدر الدين أن نجلته "يُمني" -التي حضرت الإفطار معه- تحدثت مع الرئيس ونقلت له مشكلة نقص الخدمات في حي الأسمرات، مشيرًا إلى أن الرئيس أنصت لها جيدًا، وتناقش معهم جميعًا في الأوضاع داخل حي الأسمرات وحجم الرضاء من السكان على الخدمة المقدمة داخل الحي.

وأوضح بدر الدين أن مشكلة جزيرتي تيران وصنافير لم تُطرح أثناء الإفطار ولم يسأل أحد من الحضور الرئيس عنهما.

وعن الوجبة المُقدمة لهم؛ أشار مصطفى بدر الدين إلى أنها كانت تتضمن أطباق من السلطة وقطع من الفراخ والكفتة.

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