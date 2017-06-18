بالفيديو و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته الخاصة
بالفيديو و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته الخاصة
07:40 م الأحد 18 يونيو 2017
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رئيس الوزراء يبحث آلية تنفيذ المشروعات الخدمية بمحافظتي القاهرة والجيزة
القاهرة- (مصراوي):
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، 28 مواطنًا، للإفطار معه في استراحته الخاصة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"مصراوي" إن الرئيس وجه دعوة شخصية منه لـ28 مواطنا من محافظات مختلفة وحي الأسمرات، لتناول الإفطار معه اليوم في استراحته الخاصة، وذلك ضمن مبادرة "عزومة الرئيس".
وأوضحت المصادر أن المواطنين ينتمون لمحافظات الشرقية ودمياط وبني سويف والقليوبية والقاهرة والجيزة، ومن بينهم مواطنون مسيحيون.
وتأتي دعوة إفطار اليوم في إطار حرص الرئيس المتكرر على اللقاء المباشر مع بعض المواطنين للاستماع إليهم والتحدث في جميع الأمور التي تشغلهم، ويرغبون فى عرضها على الرئيس مباشرة.
كما تأتي ضمن المبادرة التي تطلقها جريدة "المصري اليوم"، والتي تقوم على إعداد تقارير صحفية مع مجموعة من المواطنين حول: ماذا لو تناول رئيس الجمهورية معهم الإفطار في منزلهم؟ وما هي أهم الأسئلة والمطالب التى يمكن أن يعرضوها عليه؟".
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