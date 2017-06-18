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أهالي «الشعيرة» بالبحيرة يقطعون الطريق الدولي بسبب انقطاع المياه

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أهالي «الشعيرة» بالبحيرة يقطعون الطريق الدولي بسبب انقطاع المياه أهالي «الشعيرة» بالبحيرة يقطعون الطريق الدولي بسبب انقطاع المياه

التحرير

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قطع المئات من أهالي قرية الشعيرة، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الطريق الدولي 45 إسكندرية أمام القرية، احتجاجًا على انقطاع المياه منذ فترة طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة والصيام خلال الشهر الكريم، حيث منعوا السيارات من المرور، مؤكدين عدم استجابة المسئولين لمطالبهم، على حد قولهم.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد خريصة، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية لإعادة فتح الطريق الأهالي، فيما حاولت قوات الشرطة فتح الطريق لكن دون جدوى حتى الآن.

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يقول محمود عسران، أحد الأهالي المحتجين، إنهم عانوا كثيرًا منذ أول أيام شهر رمضان الكريم مع الصيام وارتفاع درجة الحرارة وانقطاع المياه التي تصل إلى المنازل بمواتير كهربائية، مؤكدا انقطاع التيار الكهربائي أيضا بشكل مفاجئ لساعات طويلة يوميًا تسبب في تلف العديد من الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف عسران، أن هناك تجاهلًا منذ أيام للاستغاثات المتكررة من الأهالي، مطالبين بإعادة المياه والتيار الكهربائى، حرصًا على حياة الأطفال.

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التحرير

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