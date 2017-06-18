صور| أهالي مساكن الأوقاف بكفر الشيخ: القمامة والبلطجة تحاصرنا.. ومسؤولون: الحل قريبًا

التحرير

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كتب- عمرو الشامي:

تسبب الإهمال في مشروع إسكان الشباب الواقع غرب مدينة كفر الشيخ، المعروف بـ"مساكن الأوقاف"، الذي يضم ما يقرب من 100 عمارة سكنية، تم إنشاؤها عام 2009، في انتشار القمامة ومياه صرف راكدة في الشوارع باستمرار، علاوة على تردي الأمن هناك، فيما يطالب الأهالي بإنشاء نقطة شرطة لحمايتهم من السرقة واقتحام الشقق وسط غفلة من أوقاف كفر الشيخ ومجلس مدينة حي غرب. كما يعاني السكان من انتشار القمامة التي أصبحت تغرق الشوارع، وتسببت في انتشار الروائح الكريهة والبعوض ما يهدد بإصابتهم بالأمراض، خاصة في فصل الصيف.

يقول بهاء جمال، أحد قاطني المنطقة، "مستلمين من 6 سنوات من غير أي خدمات، وأخدنا وعود كتير بحل المشاكل الخاصة بالمدينة من غير أي تحرك من المسئولين، والناس اللي ساكنة هناك حياتها مهددة بسبب البلطجية علشان مفيش إنارة للطريق ولا العماير".

وأضاف عبد العزيز أشرف، من سكان المنطقة، أن مساكن الأوقاف باتت مشهورة بكثرة شقق "الدعارة" فيها وتجارة المخدرات، إلى جانب سرقات المارة، بسبب غياب العنصر الأمني ما سمح لهذه العناصر بالظهور، مشيرًا إلى انتشار القمامة في الشوارع، وأيضا غرق الشوارع بالمياه وبخاصة في فصل الشتاء، نظرًا لأن الأرض "طينية"، ولم يقم مجلس المدينة برصفها منذ إنشائها.

وطالبت صفية أحمد، بإنشاء نقطة شرطة بالمنطقة لحماية الأهالي من أعمال البلطجة المنتشرة قائلة، "باخاف أنزل أنا وعيالي بعد الساعة 8 مساء من اللي بنسمعه وبنشوفه"، مناشدة المسئولين الاهتمام بالخدمات الأساسية كجمع القمامة ورصف الشوارع.

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فيما ذكر هشام علي، أنه بسبب انتشار الدعارة والمخدرات في المنطقة يفكر في هو وأسرته في مكان آخر ينتقل إليه خوفًا على عائلته المكونة من زوجته وثلاث بنات.

واشتكت ثريا عبد الحميد، ربة منزل، من سوء الخدمان بالمنطقة قائلة، "لا رصف للشوارع ولا يوجد غاز طبيعي، فضلا عن غرق شوارع المنطقة في الشتاء.. قرفنا".

من جهته، قال المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة كفر الشيخ، إن عمال النظافة يذهبون كل صباح لتنظيف المساكن بصفة مستمرة، كما تم تركيب العديد من أعمدة الإنارة.

وأضاف عبدالستار لـ"التحرير"، "أن أعمال الرصف في مساكن الأوقاف ستتم ولكن بعد تركيب الغاز الطبيعي، كما سيتم حل مشكلة القمامة في القريب العاجل".