بتكلفة 40 مليون دولار.. طرح إنشاء حوض رافع للسفن بترسانة في بورسعيد

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قال السيد أبو الفتوح، مدير عام ترسانات هيئة قناة السويس، إن الهيئة طرحت مناقصة أمام الشركات العالمية، لتصنيع حوض عائم حمولة 50 ألف طن، لتطوير إمكانيات الترسانة البحرية ببورسعيد، بتكلفة استثمارية 40 مليون دولار.

أضاف أبو الفتوح، في بيان له، اليوم الأحد، أن حوض الترسانة الحالي، الذى تبلغ حمولته 25 ألف طن، لا يواكب التطور في حجم الوحدات البحرية.

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وأعلن عن انتهاء الترسانة البحرية ببورسعيد، من بناء ونشين رافعين بتكلفة 2 مليون يورو، تم تركيب أحدهما على الحوض العائم حمولة 25 ألف طن، وتبلغ طاقة الونش 15 طنا، ضمن خطة طموح لرفع كفاءة أوناش الترسانة، بجانب بناء أوناش جديدة، استعدادا للتزايد المتوقع في أعداد السفن، بعد الانتهاء من أعمال الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد.

وذكر مدير ترسانات قناة السويس أنه تم تكهين ونشين حمولة 10 أطنان، و12 طنا، لعدم قدرتهما على التعامل مع الأجيال الحديثة من السفن، والعبّارات التي تدخل الترسانة بهدف الإصلاح أو الصيانة، معلنا عن بناء 4 قاطرات جديدة بقوة شد 70 طنا لصالح هيئة قناة السويس، لخدمة مشروعاتها العملاقة بالمجرى الملاحي للقناة والموانئ الواقعة عليه، وتبلغ تكلفة القاطرة الواحدة 12 مليون يورو.