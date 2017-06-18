أخبار عاجلة

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بتكلفة 40 مليون دولار.. طرح إنشاء حوض رافع للسفن بترسانة في بورسعيد

Google+ Print
بتكلفة 40 مليون دولار.. طرح إنشاء حوض رافع للسفن بترسانة في بورسعيد بتكلفة 40 مليون دولار.. طرح إنشاء حوض رافع للسفن بترسانة في بورسعيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السيد أبو الفتوح، مدير عام ترسانات هيئة قناة السويس، إن الهيئة طرحت مناقصة أمام الشركات العالمية، لتصنيع حوض عائم حمولة 50 ألف طن، لتطوير إمكانيات الترسانة البحرية ببورسعيد، بتكلفة استثمارية 40 مليون دولار.

أضاف أبو الفتوح، في بيان له، اليوم الأحد، أن حوض الترسانة الحالي، الذى تبلغ حمولته 25 ألف طن، لا يواكب التطور في حجم الوحدات البحرية.

شاهد أيضا

وأعلن عن انتهاء الترسانة البحرية ببورسعيد، من بناء ونشين رافعين بتكلفة 2 مليون يورو، تم تركيب أحدهما على الحوض العائم حمولة 25 ألف طن، وتبلغ طاقة الونش 15 طنا، ضمن خطة طموح لرفع كفاءة أوناش الترسانة، بجانب بناء أوناش جديدة، استعدادا للتزايد المتوقع في أعداد السفن، بعد الانتهاء من أعمال الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد.

وذكر مدير ترسانات قناة السويس أنه تم تكهين ونشين حمولة 10 أطنان، و12 طنا، لعدم قدرتهما على التعامل مع الأجيال الحديثة من السفن، والعبّارات التي تدخل الترسانة بهدف الإصلاح أو الصيانة، معلنا عن بناء 4 قاطرات جديدة بقوة شد 70 طنا لصالح هيئة قناة السويس، لخدمة مشروعاتها العملاقة بالمجرى الملاحي للقناة والموانئ الواقعة عليه، وتبلغ تكلفة القاطرة الواحدة 12 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت»

بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت»

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي