13 أسرة من مثلث ماسبيرو يوقعون عقود الوحدات الجديدة بالأسمرات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان اليوم بنقل 13 أسرة من منطقة مثلث ماسبيرو، إلى حي الأسمرات لتوقيع عقود استلام الوحدات الجديدة، كبديل عن الغرف الخاصة بهم في مثلث ماسبيرو تمهيدا لإخلاء المنطقة بعد عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الانتهاء من تعويض الأهالي ممن اختاروا البديل المادي، ونقل الآخرين إلى وحدات سكنية بمنطقة الأسمرات، أو وحدات إيجارية مؤقتة لحين الانتهاء من مشروع التطوير والعودة للحصول على وحدات سكنية بمثلث ماسبيرو في مقابل دفع أقساط شهرية.

ومن جانبه قال منصور حسن عضو رابطة أهالي ماسبيرو إن النقل تم بناء على طلب الأسر والبالغ عددها 13 وهو العدد المتبقي من الكشف الأول الذي قدمته وزارة الإسكان، لافتا إلى أن الدولة ستواصل استكمال عملية النقل ودفع التعويضات للمواطنين عقب عيد الفطر مباشرة.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان كانت قد بدأت في نقل أولى دفعات سكان مثلث ماسبيرو إلى منطقة الأسمرات، وذلك استعدادا لإخلاء المنطقة تماما وتطويرها، وتبقى من الكشف الأول 13 أسرة بسبب المشكلات الخاصة بهم، وبعد فحص الاستمارات وحل هذه المشكلات طالبوا بالنقل خلال شهر رمضان وتستلم وحداتهم السكنية بحي الأسمرات.