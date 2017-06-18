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ولاية جديدة وعزل قطر.. قضايا على مائدة إفطار السيسي مع المواطنين

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ولاية جديدة وعزل قطر.. قضايا على مائدة إفطار السيسي مع المواطنين ولاية جديدة وعزل قطر.. قضايا على مائدة إفطار السيسي مع المواطنين

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استقبل الرئيس عبد الفتاح مبادرة إحدى الجرائد الخاصة، والتي قامت بإعداد تقارير صحفية مع مجموعة من المواطنين حول ما إذا تناول رئيس الجمهورية معهم الإفطار في منازلهم وما أهم الأسئلة والمطالب التي يمكن أن يعرضوها عليه.

واستقبل السيسي، مساء اليوم، الأحد، مجموعة من المواطنين فى مقر إقامته باستراحة الرئاسة، وذلك لتناول وجبة الإفطار معهم حيث يمثل المواطنون مجموعة من مختلف محافظات الجمهورية وخاصة حي الأسمرات.

وخلال الإفطار ناقش الرئيس عددا من المشكلات التي طرحها المواطنون منها: أهمية دور المرأة، بعدما صرح من قبل أن عام 2017 سيكون عام المرأة، وذلك بعد الاحتفال بهم في إحدى الفنادق الشهيرة بمحافظة القاهرة.

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«عزومة الرئيس» كما أُطلق عليها ناقشت أهم الملفات التى تشغل الرأي العام وهي:

-تولي الشباب المصري مناصب قيادية بالدولة
- ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة 
- رأي المواطنين فى ومتى سـتكون قادرة على مساعدة الرئيس والشعب 
- غلاء الأسعار 
- تلوث مياه الشرب واختلاطها فى بعض الأحيان بمياه الصرف الصحى
- مشكلات المرأة ودورها فى خلال الفترة القادمة 
- نتائج المشروعات الكبرى 
- الحرب على الإرهاب ودور الجيش والشرطة فى خدمة الوطن
- عزل قطر والأزمة مع الدول العربية ووحدة الـصف العربى.

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التحرير

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