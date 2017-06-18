صور| مطبات صناعية تمنع السير عكس الاتجاه في مطروح

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كتب:- محمد العمدة

استحدثت إدارة مرور مرسى مطروح، نوعًا جديدًا من المطبات المرورية، لمنع السير عكس الاتجاه بعدد من شوارع المدينة.

أنشأت الإدارة 3 مطبات في شوارع جانبية بمدينة مرسى مطروح بالقرب من منطقة العوام، وآخر بالنادي الاجتماعي، لمنع السير عكس الاتجاه، والتكدس المروري بالشوارع الجانبية ما يعرقل الحركة المرورية، وتفاديا للحوادث المتكررة مع دخول فصل الصيف والازدحام المروري في الشارع.

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وتمنع المطبات الصناعية الجديدة السير عكس الاتجاه عن طريق تعرض إطارات السيارات للتلف لمن يخالف الاتجاه، كما وضعت إدارة مرور مطروح عددا من اللافتات التحذيرية قبل المطبات لتنبيه السائقين.







