أخبار عاجلة

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| مطبات صناعية تمنع السير عكس الاتجاه في مطروح

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- محمد العمدة

استحدثت إدارة مرور مرسى مطروح، نوعًا جديدًا من المطبات المرورية، لمنع السير عكس الاتجاه بعدد من شوارع المدينة.

أنشأت الإدارة 3 مطبات في شوارع جانبية بمدينة مرسى مطروح بالقرب من منطقة العوام، وآخر بالنادي الاجتماعي، لمنع السير عكس الاتجاه، والتكدس المروري بالشوارع الجانبية ما يعرقل الحركة المرورية، وتفاديا للحوادث المتكررة مع دخول فصل الصيف والازدحام المروري في الشارع.

شاهد أيضا

وتمنع المطبات الصناعية الجديدة السير عكس الاتجاه عن طريق تعرض إطارات السيارات للتلف لمن يخالف الاتجاه، كما وضعت إدارة مرور مطروح عددا من اللافتات التحذيرية قبل المطبات لتنبيه السائقين.

64568c2dec.jpg
54d99c26bb.jpg
310f830a88.jpg
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت»

بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت»

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي