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وكيل «صلاح» ينفي أي اتفاقات مع ليفربول

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وكيل «صلاح» ينفي أي اتفاقات مع ليفربول وكيل «صلاح» ينفي أي اتفاقات مع ليفربول

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نفى رامي عباس وكيل أعمال المصري محمد صلاح، لاعب روما الإيطالي، ما تردد من شائعات في الآونة الأخيرة عن وصوله لاتفاق مع ليفربول الإنجليزي، بشأن انتقال اللاعب للفريق هذا الموسم.

وكانت «سكاي سبورتس» قد ذكرت صباح اليوم أن صلاح اتفق مع ليفربول على شروطه الشخصية، وأن روما والريدز قد قرروا انتقال صلاح إلى الأول، في صفقة تقدر بـ40 مليون يورو.

وكتب رامي عباس عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلا: « من المدهش أن صورة واحدة لأحد المعجبين مع تعليق "طعنة في الظلام" تقود الناس لتصديقه» مصحوب بهاشتاج أخبار مفبركة، مشيرا إلى الصور التي تداولها بعض النشطاء بخصوص مغادرة صلاح لروما.

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رامي عباس

 

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