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أول تعليق من رونالدو على شائعات رحيله عن الريال

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أول تعليق من رونالدو على شائعات رحيله عن الريال أول تعليق من رونالدو على شائعات رحيله عن الريال

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رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الحديث عن الأخبار التي تفيد رحيله عن صفوف المرينجي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت الصحف الأوروبية قد نشرت منذ عدة أيام خبر يفيد برغبة كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد بعد مشاكله الأخيرة مع الضرائب، وإتهام النيابة العامة الإسبانية اللاعب بالتهرب الضريبي لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 14.7 مليون يورو.

وأشارت التقارير الصحفية أن أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي هما المرشحان للتعاقد مع رونالدو.

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وكانت الصحف تنتظر مساء اليوم أولى ردود فعل رونالدو الرسمية بشأن مستقبله مع ريال مدريد، خاصةً وأنه شارك مع منتخب بلاده البرتغال في أولى مباريات بطل أوروبا في كأس القارات أمام المكسيك، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

ولكن كريستيانو رفض التحدث مع أي وسيلة إعلام بعد المباراة، مما يزيد الغموض حول مستقبل اللاعب البرتغالي مع فريقه ريال مدريد.

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التحرير

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