«تريزيجيه» يقدم نصيحته لـ«مبابي»

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قدم الفرنسي المعتزل ديفيد تريزيجيه، نصيحة لمواطنه كيليان مبابي، لاعب موناكو، يحثه فيها على البقاء ضمن صفوف نادي الإمارة هذا الموسم وعدم الالتفات إلى إغراءات العروض الأوروبية.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت أن كلا من ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي مهتمان بالاستفادة من خدمات اللاعب هذا الصيف، وأن صفقة انتقاله إلى أحدهما من المحتمل أن تكلف أكثر من 100 مليون يورو.

وقال تريزيجيه في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: "مبابي مازال بعمر الـ18، ومازال لديه فرصة جيدة في موناكو، هي مدينة جميلة وفريق قوي ويمتلك أكاديمية قوية".

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وأضاف: "بالطبع كل شيء يجري بسرعة في كرة القدم، ولكن بقاء مبابي هام للغاية في موناكو وسيقدم الكثير الموسم القادم، وبالطبع مع مرور الوقت كل شىء سيحدث بشكل طبيعي".

يُذكر أن مبابي كان قد أبدى رغبته بالبقاء في موناكو الموسم المقبل سعيًا منه بالاستمرار باللعب أساسيًا مع اقتراب كأس العالم 2018.