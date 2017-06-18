شمس: «أزارو» إضافة قوية لهجوم الأهلي

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عبر اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن سعادته بحفاوة الإستقبال من جانب مسئولي نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي خلال مؤتمر الإعلان عن تعاقد النادي مع اللاعب المغربي وليد أزارو مؤكدًا أنه لم يشعر بأنه خارج مصر على الإطلاق.

وأوضح شمس، خلال المؤتمر الصحفي إن أزارو سوف يضيف لهجوم الأهلي، كما أن الفريق سوف يضيف الكثير للاعب في مسيرته متمنيًا له التوفيق وأن يحالفه النجاح مع الفريق خلال الفترة القادمة.

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وأكد المدير التنفيذي للنادي أن أزارو فضل الأهلي عن العديد من الأندية، كما أن الأهلي فضله على العديد من المهاجمين وأن النادي يعتبره أحد أبنائه وينتظر منه الكثير سواء مع الأهلي أو المنتخب المغربي.