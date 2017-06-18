البرتغال تستهل مشوارها في كأس القارات بالتعادل مع المكسيك

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تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره المكسيكي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب کازان أرينا، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس القارات والتي تستضيفها روسيا.

افتتح التسجيل للبرتغال ريكاردو كواريزما، في الدقيقة 35، بعد تمريرة من زميله كريستيانو رونالدو، وتعادل منتخب المكسيك في الدقيقة 42 عن طريق خافيير هيرنانديز «تشيشاريتو».

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وفي الشوط الثاني سجل سيدريك سواريس هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة 86، قبل أن يتعادل هيكتور مورينو للمكسيك في الدقيقة 90 وينقذ بلاده من أول خسارة في البطولة العالمية.

بهذه النتيجة يصبح المنتخب البرتغالي في المركز الثاني برصيد نقطة ، خلف روسيا المتصدرة برصيد 3 نقاط، فيما تأتي المكسيك ثالثا، ونيوزيلاندا رابعا بدون نقاط.