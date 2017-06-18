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هنري تشيد بنقد سفير مصر بالأمم المتحدة للازدواجية الأوروبية

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هنري تشيد بنقد سفير مصر بالأمم المتحدة للازدواجية الأوروبية هنري تشيد بنقد سفير مصر بالأمم المتحدة للازدواجية الأوروبية

التحرير

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أشادت نادية هنري بموقف السفير عمرو رمضان سفير في الأمم المتحدة بعد كلمته التي ألقاها في جنيف وانتقد فيها مواقف بعد الدول الأوروبية تجاه لمصر. 

وقالت هنري إن كلمة السفير المصرى القوية والتي وضعت النقاط على الحروف وبينت التناقض الكبير في تصرفات الدول الغربية التي تدوس على حقوق الإنسان في بلادها عندما تتعرض للإرهاب وتفعل العكس في بلادنا، مؤكدة أن موقف بعثة مصر في الأمم المتحدة فضح تصرفات بلاد كثيرة على رأسها بريطانيا وفرنسا وسويسرا.

وأشارت النائبة إلى أن مستوى التسييس الأوروبي بلغ مدى غير مسبوق من العبثية وأن هناك كم كبير المغالطات وضعف المعلومات وسوء الاستنتاجات تنتهجه تلك الدول في صياغة بياناتها.

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وأوضحت هنرى أن السفير عمرو رمضان واجه لأول مرة هذه الدول التى تدفع أموالا طائلة لمنظمات مدفوعة سياسيا للعمل خارج أراضيها ليس بهدف الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وإنما لاستخدام حقوق الانسان كأداة للسيطرة وفرض النفوذ لإفساد الحياة السياسية والمدنية للدول الأخرى وتمزيق مجتمعاتها من الداخل بنعرة طائفية.

وتابعت "يكفى كلمة السفير عن بريطانيا  التى كانت لطمة قوية على وجههم، حيث قال "لم يكن من المتصور أن بريطانيا التى طالعتنا رئيسة وزرائها قبل أيام قليلة بمقولة لم يسبقها إليها أى مسئول من الدول أعضاء المجلس حينما قالت أنها "ستمزق قوانين حقوق الإنسان من أجل محاربة الإرهاب"، أن تقف أمام المجلس لإلقاء محاضرة حول حقوق الإنسان فى دول أخرى بعيداً عن بريطانيا، بل وتنتقد غلق مصر بعض المواقع المروجة للتطرف والعنف بينما أن بريطانيا هى الأكثر حجباً للمواقع على الإنترنت واندهش من مواقف فرنسا المتناقضة التي منعت أكثر من 155 تجمعاً وحظرت 600 شخص من التظاهر السلمى مؤخراً وتأتى اليوم هى الأخرى لتحاضرنا حول حقوق الإنسان .

وقالت هنرى إنهى تتمنى دائما أن يكون ردود مصر فى المحافل الدولية بهذه القوة والوضوح.

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التحرير

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