صور| بدء إجراءات عودة المتضررين من عقار الأزاريطة المائل في الإسكندرية

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توافد سكان شارع علي الخشخشاني بمنطقة الأزاريطة بشرق الإسكندرية، اليوم الأحد، على منازلهم للعودة إليها، بينما أرجأت المحافظة عملية عودتهم لحين الكشف على المنازل المتضررة من العقار المائل.

تقرر إيفاد لجنة مكونة من الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومديرية الإسكان بحي وسط لبدء معاينة العقارات المجاورة للعقار المائل الذي تم هدمه لتحديد مدى سلامتها إنشائيا.

كما تدرس اللجان مدى إمكانية توصيل والمرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي بعد التأكد من عدم خطورتها، تمهيدًا لعودة السكان إلى منازلهم.

وأعلنت محافظة الإسكندرية اتخاذ القرارات النهائية بعد انتهاء الدراسة الشاملة ورفع جميع الأنقاض للعقار المائل حيث سيتم دراسة العقارات التى تم إخلاؤها ومنها العقار المقابل رقم ٢١ و٢٣، العقار رقم ٢٥، والعقار رقم ٣١، و٢٢ ،٢٤، ٢٦، والعقار الخلفي رقم ٧ حارة الجامع.

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كان الهدوء عاد لشارع على الخشخشاني بمنطقة الأزاريطة، وذلك عقب الانتهاء من هدم العقار المائل دون إصابات والذي استغرق أكثر من أسبوعين، فيما بادرت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، بإقامة احتفالية بتنظيم حفل إفطار لأهالي المنطقة احتفالا بهدمه بالكامل دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

وقامت القوات المسلحة بذبح عجلين وتم عمل شادر بالشارع بالتنسيق مع حي وسط الإسكندرية لتقديم وجبات الإفطار لأهالي المنطقة وسكان العقارات المجاورة للعقار المائل.

كان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أعلن الانتهاء من أعمال إزالة العقار المائل الكائن 18 شارع علي الخشخاني بمنطقة الأزاريطة، باستخدام ونش عملاق وتم إدخال الشاكوش الساعة الواحدة صباحا لهدم باقي العقار وجاري الآن رفع الأنقاض.