رئيس الدفاع: «أزارو» موهبة لا تتكرر كل يوم

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قال عبداللطيف مقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن وليد أزارو المنتقل إلى صفوف النادي الأهلي، موهبة مميزة ولاتتكرر كل يوم وسوف يمثل إضافة كبيرة لخط هجوم فريقه الجديد في الفترة القادمة، متمنيًا له التوفيق في مسيرته القادمة.

وأوضح مقتريض في المؤتمر الصحفي، أن النادي المغربي كان يملك عدة عروض من فرنسا والخليج للحصول على عقد أزارو، إلا أن النادي فضل إنتقاله للنادي الأهلي لأنه الأكبر في القارة ولمكانته العريقة، وعبر عان سعادته بتوقيع إتفاقية توأمة مع النادي على هامش الصفقة.

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وأشار إلى أن الأهلي كبير بجماهيره وبطولاته، وأن ناديه سوف يسعى إلى الاستفادة من ذلك من خلال المباريات الودية وتبادل الخبرات، موضحًأ أن ناديه سوف يحصل على 20 % من قيمة بيع اللاعب لأي نادي أخر في المستقبل.

مؤكدًا أن صفقة إنتقال أزارو للأهلي تمثل دعم مالي للنادي بعد أن قدم موسم جيد في الدوري المغربي وشدد على إن إفراز موهبة مثل أزارو لا يحدث كل موسم.