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غرفة الأخشاب ترحب برفع الحظر على الأثاث المصري في نيجيريا

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غرفة الأخشاب ترحب برفع الحظر على الأثاث المصري في نيجيريا غرفة الأخشاب ترحب برفع الحظر على الأثاث المصري في نيجيريا

التحرير

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رحبت غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة المصرية، بشان رفع الحظر المفروض علي الاثاث المصري من جانب دولة نيجيريا، مطالبة باستكمال المنظومة، لتيسير انتقال المنتجات المصرية في افريقيا .

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن اليوم الأحد في بيان صحفي  نجاح الجهود التى قامت بها الوزارة مع دولة نيجيريا لرفع الحظر على واردات الأثاث المصرى، وذلك بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات مع الجانب النيجيرى.

يذكر أن نيجيريا كانت قد فرضت حظراً على واردات الأثاث ضمن قائمة تضم 25 مجموعة سلعية منذ عام 2005، وهو الامر الذى انعكس سلباً على صادرات من الأثاث لدولة نيجيريا.

وأوضح قابيل أن مصر قد أثارت هذا الأمر مؤخراً مع الجانب النيجيرى فى عدد من المسارات، حيث قام مكتب التمثيل التجارى فى جنيف بإجراء سلسلة من المشاورات مع وفد نيجيريا فى إطار منظمة التجاره العالمية أعرب خلالها عن تضرر الشركات المصرية من الحظر النيجيرى لواردات الأثاث، ومخالفته لقواعد منظمة التجارة العالمية، موضحا أن مصر قامت خلال مراجعة السياسات التجارية لنيجيريا التى عقدت فى منظمة التجارة العالمية بمطالبة الجانب النيجيرى برفع الحظر النيجيرى على واردات الأثاث بشكل فوري، وقد استجاب الجانب النيجيرى للمطلب المصرى وأكد رسمياً رفع بند الأثاث من قائمة المنتجات المحظور استيرادها.

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,قال المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة في تصريحات صحفية ، إن رفع الحظر على واردات الأثاث إلى نيجيريا يمثل فرصة كبيرة أمام قطاع الأثاث المصرى، خاصة أن السوق النيجيري، من أكبر الأسواق الأفريقية، و يصل تعداد سكانه 180 مليون نسمة.

 وطالب "حلمي" بضرورة قيام الدولة باستكمال الاجراءات التي تسمح باستكمال الحركة التجارية  بين مصر ودول غرب افريقيا بشكل صحيح وسريع، لافتا الى أن التبادل التجاري مع افريقيا ما زال يمثل مشكلة كبيرة سواء في النقل ، أو تحويل الأموال.

 وتابع : «علينا أن نري ما فعلته الدول الاخري المتواجدة في افريقيا ». مطالبا بانشاء خط طيران جوي مباشر، وضرورة تواجد البنوك مصرية في افريقيا ، ما يسهل من زيادة الصادرات المصرية، بعيدا عما نلاقيه كمصدرين من صعوبة بالغة في التواجد في هذه الاسواق. 

 

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