وفد من الجمعية المصرية لمنتجي الألبان يزور «جهينة»

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قام وفد رفيع المستوى ممثلاً للجمعية المصرية لمنتجي الألبان EMPA يرأسه المهندس محمد الطاروطي – رئيس الجمعية - بزيارة مزرعة جهينه والتي احتفلت شركة جهينه ببدء تشغيلها الشهر الماضي.

يأتي تشغيل المزرعة في إطار استراتيجية الشركة القائمة على التكامل الرأسي والتي تعتمد على العمل بالتوازي في” قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري" وهو ما يهدف إلى رفع مستويات الكفاءة والتأكد من العمل وفقًا لأعلى المعايير في كافة المصانع والإدارات بما يساهم في تقديم منتجات فائقة الجودة بأسعار مناسبة. وقد كان في استقبال الوفد لفيف من كبار مسئولي شركة جهينه على رأسهم المهندس صفوان ثابت- رئيس مجلس إدارة شركة جهينه.

وعلق المهندس محمد الطاروطي- رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان- قائلاً " نفخر بوجود كيان مصري عملاق في مجال الصناعات الغذائية مثل شركة جهينه.

وتابع " لعل أهم ما يميز شركة جهينه هو نموذج أعمالها الفريد الذي أدى إلى تواجد مزرعة بهذا الحجم لتكون أحد آليات الشركة لضمان جودة المنتجات.

وأضاف " تمثل المزرعة التي رأيناها اليوم فخراً لقطاع الصناعات الغذائية المصرية حيث تم وضع أحسن تصميم يضمن تحقيق أعلي استفادة ممكنة من طبيعة المكان بما يتوافق مع توفير الظروف البيئية المناسبة لحياة الأبقار. تتضمن المزرعة وجود محلب روتاري دوار بثمانين نقطة حلب وحظائر مكيفة عملاقة ونظام بيئي محكم وتدوير دائم للمياه" .

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وأوضح أن الشركة قامت بتطبيق نظام مبتكر لتبريد الأبقار في إعطاء الأبقار كفاءة إنتاجية عالية وهي خطوة هامة تضمن ثبات المعدلات الإنتاجية صيفاً وشتاءً ، هذا إلى جانب اختيار أفضل سلالات الأبقار فى العالم حيث تقوم الشركة باستيراد سلالة الفريزيان هولشتين وسلالة السمينتال وهي سلالة ثنائية الغرض لإنتاج الألبان وإنتاج اللحم ولها قدرة كبيرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة ، كما تم تدعيم مزرعة جهينه بمعمل متقدم تتركز مهامه على تحليل المواد الغذائية المقدمة للأبقار وكذلك تحليل الألبان المنتجة لمعرفة جودة الألبان كما ان أهم ما رأينا اليوم هو وجود محطة بيع كهرباء للقطاع الخاص من الطاقة الشمسية حيث تعد المحطة هي الأولى من نوعها فى مصر لافتا الى أن كل ما سبق جعل من مزرعة جهينه مزرعة متكاملة بل ومثالاً يحتذى به من قبل الشركات الأخرى."

واستطرد الطاروطي أن مجهودات شركة جهينه لم تقف عند هذا الحد ولكنها ظلت طوال السنوات الماضية وعلى مدار تاريخها الممتد لأكثر من 30 عام وحتى الآن في رحلة تطوير ممنهجة للمزارع الأخرى التي تتعامل معها وهو ما تضمن تقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمزارعين بخاصة فيما يتعلق بتوفير القروض الميسرة والأدوات والخبرات التي تضمن تواجد الأبقار في بيئة صحية والخروج بألبان آمنة تتوافق مع مواصفات ومعايير الشركة الصارمة في هذا الإطار وتتماشى مع حرصها الدائم على تقديم منتجات عالية الجودة.

وقال صفوان ثابت – رئيس مجلس إدارة شركة جهينه- "إن ريادة شركة جهينه لقطاع الصناعات الغذائية فرضت علينا الخروج بحلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. ومن هنا جاءت فكرة تأسيس مزرعة جهينه التي تعد خطوة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب المتزايد على اللبن الخام.

وتابع " تهدف دعوتنا اليوم لوفد الجمعية المصرية لمنتجي في الأساس إلى تبادل بل ونقل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المزرعة حيث تمت الاستعانة بأحد أكبر الشركات الأمريكية المتخصصة لوضع أحسن تصميم يضمن تحقيق أعلي استفادة ممكنة من طبيعة المكان، بما يتوافق مع توفير الظروف البيئية المناسبة لحياة الأبقار" مضيفا " نتمنى أن تؤتي الزيارة ثمارها وأن يمتد التعاون بين الطرفين لتعزيز قدرات المزارع الأخرى بمثل هذه التكنولوجيات المتقدمة وهو الهدف الذي نضعه نصب أعيننا ونعمل عليه بشكل دوري."

يذكر أن مزرعة جهينه تقع بمنطقة منديشة في الواحات البحرية على مساحة 10 آلاف فدان وباستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه مصري.