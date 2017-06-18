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«أزارو» يكشف عن رقم قميصه المُفضل

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«أزارو» يكشف عن رقم قميصه المُفضل «أزارو» يكشف عن رقم قميصه المُفضل

التحرير

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قال وليد أزارو المنضم حديثًا للنادي الأهلي، إنه يتمنى الفوز مع الفريق بكل البطولات التي يشارك بها في ظل وجود مجموعة من أفضل اللاعبين في وأفريقيا، مبديًا سعادته الكبيرة باللعب مع هذه المجموعة.

وأوضح أزارو في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان انتقاله للأهلي، إنه سوف يجتهد من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق وأنه سوف يسعى للحصول على الفرصة وإثبات جدارته باللعب بقميص الفريق.

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وأشار أزارو خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مدينة الجديدة، إلى أنه يفضل دائما ارتداء القميص رقم 17 والقميص رقم 21 لكنه جاهز لإرتداء أي قميص متاح مع الأهلي.

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التحرير

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