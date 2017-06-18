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وليد أزارو: فضلت الأهلي على الكثير من العروض

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وليد أزارو: فضلت الأهلي على الكثير من العروض وليد أزارو: فضلت الأهلي على الكثير من العروض

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال وليد أزارو مهاجم المغربي لكرة القدم، إنه فضل الإنتقال إلى النادي الأهلي على العديد من العروض وأنه كان حريصًا على الوفاء بالكلمة التي منحها للنادي بعد التفاوض معه مبديًا سعادته الكبيرة بهذه الخطوة التي يرى أنها هامة للغاية في مسيرته الكروية.

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وتحدث أزارو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إنتقاله من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى النادي الأهلي، أنه يتابع الأهلي بشكل منتظم، في ظل شعبيته الكبيرة وتاريخه العريق في القارة السمراء، الذي جعله نادي القرن في أفريقيا.

وأوضح مهاجم الأهلي الجديد أنه يعرف العديد من نجوم القلعة الحمراء، خاصة النجم السابق محمد أبوتريكة، ومن نجوم الفريق الحاليين عبدالله السعيد وعلي معلول وعماد متعب وحسام غالي وجونيور أجايي وأحمد فتحي.

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