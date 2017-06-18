عبد الحفيظ لـ«التحرير»: اقتراح الجبلاية انتحار و«المنتخب» سيدفع ثمنه

التحرير

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عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن بالغ صدمته وغضبه من قرار اتحاد الكرة وتفكيره في ضغط مباريات الكأس والدوري من أجل إنهاء الموسم يوم 18 يوليو.

وأكد عبد الحفيظ من المغرب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، عن رفض الأهلي لهذا الإقتراح وحذر بشدة مشيرًا إلى أن تطبيقه يعني انتحار ودمار للاعبي الأهلي والزمالك وسموحة بل وسيدفع منتخب مصر ثمنه.

وقال عبد الحفيظ "كيف يمكن قبول فكرة أن تلعب 8 مباريات علي الأقل في مدة لا تتجاوز الـ 28 يومًا أضف إليها أنها سوف يكون منها سفر في بلاد أفريقية بسبب دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية".

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وتابع: "من المؤكد أن هذا الضغط سيؤدي إلى سقوط لاعبي الأهلي والزمالك وسموحة في حمى الإصابات والإجهاد وستقضي عليهم بالنسبة لمنتخب مصر قبل مبارياته المهمة في شهر أغسطس وكذلك لن يكون بمقدور هؤلاء اللاعبين المواصلة علي مدار الموسم القادم كله".

وأضاف عبد الحفيظ "ثم لماذا ندفع ثمن سوء تخطيط من اتحاد الكرة، أليس هو من وضع نظام المسابقات ومواعيدها منذ البداية.. لن نقبل هذا الكلام ولن ننتحر من أجل هذا التفكير".

وكان قد أقنع أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، بإنهاء الدوري والكأس للموسم الحالي يوم 18 يوليو الجاري.