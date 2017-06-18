السعودية تحظر استيراد «الفراولة» المصرية من يوليو المقبل

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قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم الأحد، إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو بسبب متبقيات المبيدات.

وأوضح عبد الحميد الدمرداش في تصريحات صحفية له اليوم أن الإخطار السعودي لم يحدد "نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة".

وقال الدمرداش، إن الموسم التصديري للفراولة "يبدأ في نوفمبر وينتهي في العاشر من أبريل ،وتمثل صادرات الصيف بين 5 و10 % من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير،متوقعا "حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل".

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وأشار عبدالحميد إلى أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سيقوم سنويا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها للتصدير، والتي ستحصل على أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ، لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير.

يذكر أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويا وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .