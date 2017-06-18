أخبار عاجلة

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التعليم العالي تعتمد شراء أجهزة لكليات الزراعة لتطوير بحوث مياه الري

Google+ Print
التعليم العالي تعتمد شراء أجهزة لكليات الزراعة لتطوير بحوث مياه الري التعليم العالي تعتمد شراء أجهزة لكليات الزراعة لتطوير بحوث مياه الري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اعتمد  الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التقرير المقدم من الدكتور بغدادي إمام مدير عام التعاون الدولي، بشأن اللجنة الفنية المشكلة لفحص المشروعات البحثية المقدمة من الجامعات المصرية في مجالي الزراعة والطب البيطري، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة بصورة مستدامة، وتحسين سلالات الحيوانات لزيادة الإنتاج الحيواني، وتطوير التجمعات الإنتاجية لصغار المزارعين في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني، ودعم الإرشاد الزراعي، وتطوير الحاصلات الزراعية القابلة للتصدير، ودعم القدرة التنافسية للزراعة المصرية في الأسواق الدولية، ووسائل مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية، ومراعاة البعد البيئي والصحي.

شاهد أيضا

وتضمن التقرير توفير الدعم المالي اللازم من خلال اتفاقية موقعة بين والولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 200 ألف جنيه، علمًا بأنه يمكن للجامعات التقدم باحتياجات كلياتها من الأجهزة المعملية من خلال الوزارة؛ وذلك لدراسة مدى إمكانية تمويلها، وسيتم اتخاذ قرار الشراء بشأن الأجهزة المعملية في مجالي الزراعة والطب البيطري في ضوء المعايير التي ستضعها اللجنة للجامعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي