IDC : زيروكس تحتل 75 % من سوق الطابعات في مصر

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كشفت حدث احصائيات لمؤسسة IDC للأبحاث عن بلوغ الحصة السوقية لشركة زيروكس المتخصصة في مجال الطابعات داخل مصر75% مقارنة بـ 63% خلال العام الماضي.

وقالت شركة زيروكس إنها اعتمدت على قطاع الجرافيك في تعزيز حصتها داخل السوق المصرى، فهو يمثل 40% من حجم أعمالها ، وهو القطاع المسؤول عن إنتاج طابعات عالية الجودة .

ووقعت زيروكس تعاقدات مع ما يقرب من 200 عميل ما بين مستشفيات ومراكز طبية ومراكز الأشعة، ويعتمدون على أجهزة زيروكس في طباعة الأشعة على ورق الطباعة أو على الأفلام الديجيتال بدلا من الطباعة على الأفلام التقليدية باهظة التكاليف.

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وقال أشرف ناثان، المدير العام لقطاع الجرافيك بشركة زيروكس مصر،”تحرص الشركة على تقديم خدمات ما بعد البيع لكافة عملائها داخل مصر، اعتمادا على مجموعة من المهندسين المتخصصين في مجال الطباعة الرقمية، لضمان مواكبة تطلعات العملاء الذين يعتمدون على طابعات الشركة فائقة القدرة.

ويعمل قطاع الجرافيك بشركة زيروكس على خدمة العديد من قطاعات الأعمال يأتي على رأسها قطاع المطابع والدعاية والأعلان وسوق الطباعة عند الطلب وشركات فصل الألوان .

وتأتى طابعة Xerox Brenva HD Production Inkjet Press أحدث الطابعات التي طرحتها زيروكس في الآونة الأخيرة، فهي قادرة على طباعة حوالي 18 مليون نسخة إضافية على حجم الأعمال الطبيعي، والجمع بين الـ Cut Sheets واقتصاديات الـInkjet، مع سرعة طباعة تصل إلى 197 ورقة في الدقيقة.