التعليم: إلغاء أجزاء من امتحان الكمياء إذا ثبت صعوبته

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة ستتخذ القرار اللازم بشأن امتحان مادة الكيمياء، بعد شكاوى الطلاب من صعوبته، عقب الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن الوزارة لن تتردد فى إلغاء أجزاء من الامتحان وتوزيع درجتها، في حالة ثبوت صعوبة تلك الأجزاء وعدم وضوحها ومطابقتها للمواصفات، وهو ما ستؤكده نتائج تصحيح العينة العشوائية أو تنفيه.

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وكان طلاب الشعبة العلمية للعلوم والرياضيات قد اشتكوا من صعوبة أجزاء عدة من امتحان مادة الكيمياء، الذى أدوه اليوم الأحد، وعبروا عن غضبهم بسبب صعوبة الامتحان.