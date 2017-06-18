التشكيل الرسمي لمباراة البرتغال والمكسيك بكأس القارات

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أعلن فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره المكسيك، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب كازان ارين، لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للقارات.

وجاء تشكيل البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جوزيه فونتي - بيبي - سيدريك - رافائيل جوريرو.

خط الوسط: أندريه جوميز - جواو موتينهو - ويليام كارفالو.

خط الهجوم: لويس ناني - كريستيانو رونالدو - ريكاردو كواريزما.

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فيما أعلن ميجيل هيريرا، المدير الفني لمنتخب المكسيك عن التشكيل الأساسي، الذي سيخوض به مواجهة البرتغال.

حراسة المرمى: أوتشوا.

خط الدفاع: سالسيدو - رييس - مورينو - لايون.

خط الوسط: خواردادو - دوس سانتوس - هيريرا.

خط الهجوم: فيلا - تشيشاريتو - خيمينيز.