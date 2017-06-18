موعد تشغيل خدمة «الجيل الرابع» في مصر .. ومستقبل المصرية للاتصالات

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بالأمس كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات عن أن موعد تسليم شركات المحمول ترددات تشغيل الجيل الرابع سيكون الأسبوع الجاري، وذلك بعدما تجاوز انتظارهم 6 أشهر منذ توقيع التراخيص مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر 2016.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن تقديم خدمات الجيل الرابع في مصر يتوقف الآن على شركات الاتصالات، حيث من المفترض أن تتوافق جميع الشركات مع بعضها فيما يخص إعادة توزيع الترددات بالشكل المنضبط بدلاً من العشوائية التي كانت تعمل بها الترددات خلال السنوات الماضية، موضحا أن عملية إعادة التنظيم قد تصل شهرين، مؤكداً أن الوزارة بذلك تصبح ملتزمة بالخريطة التي حددتها لتسليم ترددات الجيل الرابع.

وقال القاضي إن الشكاوى من جودة الخدمة المقدمة للمحمول الفترة الأخيرة كانت نتيجة عدم انضباط الترددات، واليوم لدينا فرصة لأن تكون لدى كل شركة ترددات متصلة وغير متقطعة لتقديم خدمة أفضل للمستخدم.

وأشار إلى أن دخول الشركة المصرية للاتصالات في سوق المحمول أمر هام للمنافسة في القطاع، وكذلك تقديم شركات المحمول لخدمة الهاتف الأرضي يعد تحولا كبيرا جدا وبذلك تقدم شركات الاتصالات في السوق المصري كافة الخدمات المتكاملة.

وتابع أنه بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بفرض رسوم تنمية موارد عند شراء خط محمول جديد، لافتا إلى أنها رسوم لا تمثل أي عبء أو عائق على المستخدم، حيث إن دراسة زيادة الرسوم تمت بالاتفاق مع كافة الشركات، مؤكداً أن جهاز تنظيم الاتصالات سيقوم بدوره لتقديم خدمات المحمول على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه يتم حاليا مناقشة إتاحة ترددات جديدة أفضل بالسوق المصري، لافتا إلى وجود ندرة في الترددات.

ويناقش مجلس النواب حاليا مشروعا لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، من بينها بند جديد لخطوط المحمول، ويفرض البند الجديد رسوما متنوعة على خدمات الهواتف المحمولة من بينها فرض 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تُدفع مرة واحدة، وكذلك 10 جنيهات على كل فاتورة موبايل.

وفيما يخص الخلافات المنظورة أمام القضاء بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول، أكد الوزير أنها في طريقها إلى الحل، وهو الأمر الذي أكده المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بأنه يسعى للخلاص من إرث المشكلات والقضايا العالقة مع شركات المحمول، وأنه سيلجأ لشكل جديد من المفاوضات بما يضمن حقوق الشركة ويمنع استنزاف مواردها.

ووقعت شركات الاتصالات الأربع تراخيص الجيل الرابع في أكتوبر الماضي وحصلت الدولة على قرابة مليار و100 مليون دولار بالإضافة لـ10 مليارات جنيه مقابل التراخيص.

وأكد الوزير أنه لم يشترط يوما أن تنتهي شركات المحمول من توقيع اتفاقية التجوال المحلي بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، مشيراً إلى أن ذلك يعد شأنا تجاريا بين الشركات وبعضها، ولكن ما كانت الوزارة تنتظره هو التزام شركات الاتصالات بما نصت عليه بنود قانون الاتصالات 10 لسنة 2003، وهي البنود التي تطلب استيفاء بعض التدابير الأمنية على الشبكات حماية للأمن القومي.

وقال وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي تعليقا على دخول الشركة المصرية للاتصالات مجال خدمات المحمول، "انتظروا منافسة قوية جدا من الشركة المصرية للاتصالات ".

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وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على تراخيص تقديم خدمات المحمول في السوق المصري أكتوبر الماضي، وتشرع في الوقت الحالي ببناء محطات المحمول الخاصة بها، ولحين إقامة شبكتها سوف تقدم خدماتها على شبكة اتصالات مصر وهو ما يسمى بالتجوال المحلي.

وأضاف القاضي في تصريحات صحفية، أن الترددات الجديدة التي ستحصل عليها وزارة الاتصالات من الدولة سيتم توزيعها على شركات الاتصالات الأربع في السوق المصري: "المصرية للاتصالات، فودافون مصر، اتصالات مصر، أورانج مصر" لتقديم أعلى جودة للخدمات.

في سياق مواز أكد المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن الشركة قامت بإعادة هيكلة للإدارة العليا بما يتناسب مع التوجه الجديد للشركة، حيث تم استقطاب خبرات كبيرة في مجال المحمول للانطلاق الفترة المقبلة.

وفيما يخص تعاقده مع شركة اتصالات دونا عن الشركتين الأخريين فودافون وأورانج، أوضح البحيري أن اتصالات تقدمت بأفضل سعر تجوال محلي، وستعمل معها المصرية للاتصالات لحين بناء محطات خاصة بنا، في الوقت الذي لم تتقدم فودافون وأورانج بأسعار مثل اتصالات، لذا قررنا البدء مع اتصالات خاصة وأنها تمتلك شبكة حديثة ولديها جودة خدمة مشهود بها.

وأكد البحيري أن المصرية للاتصالات لديها خطة تجارية وتسويقية للعملاء لن تقل بأي شكل من الأشكال عن خطط شركات المحمول في السوق العالمي، وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكة الأرضية، مشيرا إلى أن المصرية تملك نحو 3 آلاف سنترال على مستوى الجمهورية وبدأت في خطة لتطويرها، موضحا أنه يسعى إلى بناء 1000 محطة خاصة بالمصرية خلال عام.

وأكد تمسكه بحصة الشركة في فودافون مصر والبالغة 45%ن مشددا على أنه ليس هناك أي تعارض في كونه مشغلا للمحمول ويمتلك نسبا في مشغل منافس، لكنه لم يعلق على سؤال "كيف لممثلي الشركة المصرية للاتصالات أن يحضروا اجتماعات مجلس إدارة شركة فودافون وأن يطلعوا على خطط أعمالهم وهما شركتان متنافستان في السوق".