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مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في الجزائر

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مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في الجزائر مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في الجزائر

التحرير

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حرص ، رئيس نادي على إجراء اتصالات هاتفية بأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، والذي تواجد قبل البعثة بيومين للترتيب قبل وصول البعثة.

ووصلت بعثة نادي الزمالك إلى الجزائر ظهر اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأربعاء في مباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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ويحتل الزمالك قمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي، والتعادل أمام أهلي طرابلس الليبي، واتحاد العاصمة.

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التحرير

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