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إيناسيو: نحترم اتحاد العاصمة..ولكن الزمالك حضر للفوز

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إيناسيو: نحترم اتحاد العاصمة..ولكن الزمالك حضر للفوز إيناسيو: نحترم اتحاد العاصمة..ولكن الزمالك حضر للفوز

التحرير

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أكد البرتغالي أوجستوا إيناسيو المدير الفني للزمالك، أنه حضر إلى الجزائر وهو يعلم صعوبة المباراة و مدى قوة فريق اتحاد العاصمة.

وقال المدير الفني للزمالك في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية، حضرنا من أجل تحقيق هدفنا وهو الفوز بالنقاط الثلاث رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق من ضغط المباريات بشكل كبير، حيث أن خاض مباراة في الدوري منذ يومين فقط.

وأشار أوجستوا إيناسيو، إلى أن اللعب على ملعب من النجيل الطبيعي جيد للغاية أفضل من الملاعب النجيل الصناعي، ومسألة الضغط الجماهيري على اللاعبين لن تكون مؤثرة لأن لاعبي الزمالك أصحاب خبرات والجهاز الفني يثق في قدراتهم.

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واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته، لدينا طموحات ونركز في المباراة جيدًا والظروف والحالة الفنية وقت اللقاء هي التي ستحدد الفائز ولكن الزمالك حضر من أجل الثلاث نقاط.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأربعاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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