استاد القاهرة يستضيف مباريات النصر في الدوري الممتاز

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التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة سحر عبد الحق، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بمكتبه بمقر الوزارة.

وهنأ الوزير في بداية اللقاء، عبد الحق بصعود النصر للدوري الممتاز، حيث طلبت رئيس النادي بحث الملاعب التي يمكنها أن تستضيف مباريات النادي مع بدء الدوري الممتاز للموسم الجديد، حيث وعد الوزير بدراسة أن يكون ستاد القاهرة هو الملعب الرئيسي لمباريات النادي، وكذلك ملعب مركز شباب الجزيرة، كما تم بحث دعم النشاط الرياضي بالنادي بدءًا من السنة المالية الجديدة.

ومن جانبها أشادت سحر عبد الحق، بقانون الرياضة واللائحة الاسترشادية، التي أعدتها اللجنة الأولمبية، وأنها سوف تدعو الجمعية العمومية في شهر أغسطس المقبل لإقرار لائحة نظام اساسى جديدة للنادي، كما سيتم الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة في نوفمبر المقبل.

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يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي، والذين لهم حق التصويت يبلغ عددهم ما يقرب من 36 ألف عضو.