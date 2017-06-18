بالصور| السفير المصري يستقبل بعثة الزمالك في الجزائر

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجزائر بعد السفر صباح اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأربعاء المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما حرص السفير المصري في الجزائر عمر أبو عيش على التواجد في مطار هواري بو ميدين من أجل استقبال بعثة نادي الزمالك.

ووجه السفير عمر أبوعيش الدعوة لبعثة الزمالك بالكامل لتناول الافطار اليوم، ورحبت البعثة بدعوى السفير.

ويحتل الزمالك قمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد الفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي والتعادل امام أهلي طرابلس الليبي واتحاد العاصمة.