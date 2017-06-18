«شامي بلدي» و«وداد حمدي».. فنانون سخر منهم «رامز» في حلقة «أحمد فهمي»

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كثيرًا ما يثير الفنان "رامز جلال" جدلًا واسعًا ببرامجه المتخصصة في المقالب، التي يعرض منها في رمضان الحالي برنامج "رامز تحت الأرض"، عبر فضائية "mbc مصر"، كما يثير انتقاد كثيرين بسبب إفيهاته الكوميدية الطريفة التي قد تنال في بعض الأحيان من ضيوف الحلقة أو حتى فنانين آخرين.

ولاقت حلقة، أمس السبت، من برنامج "رامز تحت الأرض"، التي كان ضيفها الفنان "أحمد فهمي"، قبولًا واسعًا من كثيرين، حتى إن البعض دشن هاشتاجا عبر موقع "تويتر" باسم الفنان والمطرب الشهير تداولوا من خلاله أبرز ما جاء بالحلقة.

وإلى جانب سخرية "رامز" المعتادة من ضيف الحلقة سواء من ملابسه أو طريقة حديثه، مثلما سخر من ملابس "فهمي" وأدواره الفنية المتعددة، فقد طال نقده أمس عددا من الفنانين الآخرين، وهو ما أثار غضب البعض منهم، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين انتقدهم "رامز" في حلقة "أحمد فهمي".

تيسير فهمي

أشاد الفنان "رامز جلال" بوسامة "أحمد فهمي"، موضحًا أن كثيرين من النجوم من تلقب عائلاتهم بـ"فهمي" هم الأكثر وسامة، وتابع: "فصيلة الـ"فهمي" تحمل اللواء بين الرجل، مستشهدا بعدد من الفنانين منهم: حسين فهمي، ومصطفى فهمي، وأضاف قائلاً: "الوحيد اللي شذّ عن القاعدة هي الفنانة تيسير فهمي".

نيللي وشريهان

سخر رامز من كثرة ظهور أحمد فهمي بعدة مجالات فنية حتى وصل إلى تقديم البرامج، وقارن بينه وبين الفنانتين نيللي وشريهان، قائلا: "ده نيللي وشريهان بفوازيرهم وأفلامهم وفساتينهم ماوصلوش للمرحلة دي".

فريق واما

في فقرة "قراءة الفنجان"، الذي يجلس فيها الضيف مع "عرافة" تقرأ له فنجان القهوة لمعرفة المستقبل، تنبأت له الأخيرة بثلاثة غربان يرمزون للحقد والحسد، وأشار رامز إلى أنهم يدلون على أصدقائه وأعضاء الفريق الغنائي المشارك به "واما"، أحمد شامي، ومحمد نور، ونادر حمدي، وأضاف: "إنت عمال تعلى وسايبهم تحت"، واستطرد سخريته قائلاً: "الواد شامي بقى بلدي، ونادر حمدي قلب وداد حمدي، ومحمد نور شدوا عليه السكينة".

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وأثار ذلك غضب الفنان نادر حمدي، ورد على سخرية رامز من خلال حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "بالنسبة لرامز كلب البحر انت مش مسموحلك تتريق على الناس اللي مش ضيوف معاك في الحلقة، وخصوصا لو مش صحابك تحت أي ظرف من الظروف على شاشة التليفزيون، عندك مشاكل نفسية مع حد ممكن تحكيها لصحابك لو لسه فاضلك اصحاب، يا ريت تحترم نفسك وتحترم المشاهدين وتعتذر عن قلة الأدب اللي صدرت منك في حقي لأن أنا ماعرفكش وانت مش صاحبي وأصلاً رفضت أكون ضيف في برنامجك لإنك مش بتحترم ضيوفك".

نيازي مصطفى

استقل فهمي سيارة كي توصله للرمال المتحركة ظنا منه أنها تقوده لمكان تصوير برومو حلقته مع نيشان، وأخذ يمزح مع السائق الذي يُدعى نيازي بغناء بعض الأغاني، وفوجئ بأنه يقود بسرعة جنونية، وخاطبه قائلاً: "نيازي إمشي بهدوء"، وسخر رامز من ذلك باسم المخرج الراحل نيازي مصطفى.