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خبير تنمية محلية: تلويح بعض النواب بالاستقالة «فعل صبياني»

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خبير تنمية محلية: تلويح بعض النواب بالاستقالة «فعل صبياني» خبير تنمية محلية: تلويح بعض النواب بالاستقالة «فعل صبياني»

التحرير

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قال الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التنمية المحلية والمنسق العام لحملة "يا أبناء اتحدوا"، إن النواب الذين يلوحون بالاستقالة من مجلس النواب لا يريدون إلا الشو الإعلامي وليس لديهم النضج السياسي، كما أن تصريحاتهم التي تتضمن التلويح بالاستقالة لا تنم إلا عن عدم خبرة سياسية وعدم قدرتهم على الوفاء بعهودهم مع ناخبيهم فى دوائرهم .

وأكد عبد المنعم، أن الأشخاص الذين لا يملكون المقدرة على حل المشاكل والمتابعة والنفس الطويل لحل المشاكل كان عليهم ألا يطرحوا أنفسهم للعمل السياسي أو العمل العام والخدمي، وخاصة أن مجلس النواب ليس لعبة، ولا يمكن للنائب أن يصل إلى ما يتمناه على طول الخط لأن السياسة بها متغيرات وبالتالي يجب أن يعمل ويثابر من أجل الوصول الى ما يتمناه أهل دائرته بشكل خاص والشعب المصري بشكل عام، ولا داع للتلويح بتصريحات صبيانية لا تعبر عن الوجود الحقيقى للنائب .

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وأضاف أنه دائما ما يهرب من الواقع النائب الغير فاعل والذى يلوح بالخيال أكثر من الواقعية على اعتبار أنها ميزة ولكنها عيب كبير، فيجب محاسبة كل من حمل فى عنقه المسؤولية ولم يستطيع أن يفعل شيئا وقرر أن يهرب متسائلا: هل تم أخذ رأي من يمثلوهم فى دوائرهم بخصوص هذه الاستقالات المزعومة. 

وأوضح خبير التنمية المحلية، أن نواب البرلمان الذين يلوحون بالاستقالة عليهم مراجعة حساباتهم السياسية مرة أخرى لأن فكرة تقديم استقالة لمجرد الاختلاف مع رأي الأغلبية هي سقطة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأن هذا التصرف يعتبر تصرف غير لائق ويؤخذ عليهم بعكس ما كانوا يتوقعون لأنهم فى الأساس يحملون أمانة خدمة الناس ومن غير المنطقى أن يهرب النائب فى حالة أنه لا يستطيع تقديم الخدمة.

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التحرير

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