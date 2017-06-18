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مميش: منطقة قناة السويس ستتحول إلى مركز صناعي وتجاري عالمي

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مميش: منطقة قناة السويس ستتحول إلى مركز صناعي وتجاري عالمي مميش: منطقة قناة السويس ستتحول إلى مركز صناعي وتجاري عالمي

التحرير

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حضر الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ونائبه الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس الهيئة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع إسكان العاملين بالهيئة بمنطقة الرسوة بمدينة بورفؤاد على مساحة 70 ألف متر مربع.

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وفي كلمته، تقدم الفريق مميش بالشكر للرئيس عبدالفتاح لدعمه تنفيذ المشروع السكني للعاملين بهيئة القناة السويس، انطلاقًا من تأكيده الراسخ بأهمية توفير بيئة اجتماعية ملائمة لكافة العاملين؛ بهدف تحفيزهم على التفاني في العمل، والحفاظ على المكانة الرائدة لقناة السويس باعتبارها القناة الأم في العالم.

وأوضح أن المدينة السكنية الجديدة للعاملين ستضم 24 عمارة على مساحة 70 ألف متر مربع بإجمالي 960 وحدة، مؤكدًا أن المشروع ثمرة التواصل المستمرمع نقابات العاملين بالهيئة للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها. 

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وأعرب الفريق مميش عن ثقته التامة في كفاءة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيادة اللواء كامل الوزير في إنهاء تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للعاملين بقناة السويس.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة مشروعات تنموية قومية ستحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي وتجاري عالمي، وأنه من المخطط الانتهاء من تطوير الموانئ في مواعيدها المحددة، وفي مقدمتها ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة، واللذان سيحولان إلى مركز لوجيستي عالمي بالمنطقة.

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من جانبه، أعرب اللواء كامل الوزير عن سعادته بثقة هيئة قناة السويس، وإسنادها هذا المشروع للهيئة الهندسية ووعد بتنفيذ المشروع خلال عام واحد.

فيما أشاد محافظ بورسعيد، بالنموذج الناجح الذي تنتهجه قناة السويس في تبني مشروعات تنموية وخدمية بمنطقة القناة مثل مشروع إسكان العاملين الذي سيكون مجتمع عمراني لائق، يستفيد منه أبناء المحافظة من العاملين بالهيئة، معربا عن تقديره الشديد للفريق مميش الذي لا يدخر جهدا لدعم جهود التنمية في المنطقة.

وأوضح المهندس أحمد مكي، مديرإدارة الأشغال بالهيئة، أن مخطط المدينة يتضمن إنشاء الوحدات السكنية وفقا لنموذجين، يشتمل النموذج الأول على إنشاء 16 عمارة بإجمالي 736 وحدة سكنية على أن تكون المساحة المتوسطة للوحدة 125متر مربع، فيما يتضمن النموذج الثاني إنشاء عدد 8 عمارات بإجمالي 224 وحدة سكنية وتصل فيها المساحة المتوسطة للوحدة 155متر مربع، مشيراً إلى أن المخطط يراعى توفير أماكن مخصصة لانتظار السيارات وووجود مسطحات خضراء.

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وتوجه الفريق مُهاب مميش والفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان إلى ترسانة بورسعيد البحرية، ورفع العلم على ونشين عائمين بقدرة 2500 طن إيذانا ببدء تشغيلهما، كما أعلن بدء بناء قاطرتين  طراز "مصاحب 5 " و"مصاحب 6" ضمن 4 قاطرات سيتم بناؤها بالإمكانيات الذاتية للترسانة.

وشدد "مميش" على أن الهيئة تكثف جهودها لتطوير أسطول القاطرات والوحدات البحرية المعاونة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات البحرية، وتعزيز التصنيف العالمي لقناة السويس، فضلاً عن مواكبة احتياجات مشروعات تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بالخبرات المتراكمة التي تتمتع بها ترسانات قناة السويس في مجال إصلاح وبناء الوحدات البحرية بفضل ما تمتلكه من مقومات عديدة أهمها توافر التكنولوجيا المتطورة والكوادر الفنية عالية التدريب.

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التحرير

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