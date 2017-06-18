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وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الموحد

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وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الموحد وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الموحد

التحرير

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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع قانون التأمينات الموحد، وإرساله إلى وزارة المالية لمراجعته مع وفد من البنك الدولي.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ورابطة الفرنسيين في وشركة توتال إيجيبت ومحافظة أسيوط، اليوم الأحد، للتعاون في حفر بئر مياه في قرية منشأة البداري بمنطقة البداري بأسيوط،، بحضور أندريه باران، السفير الفرنسي في القاهرة، وريجين براتو، رئيس رابطة الفرنسيين، وجون باسكال كليمونسوا، رئيس شركة «توتال إيجيبت».

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وأضافت "والي" أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، منوهة بأنه سيتم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات يكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

في إطار آخر، قالت والي إنه سيتم مناقشة الزيادة المخصصة لأصحاب المعاشات بمجلس النواب، غدا الإثنين، بحضورها هي ووزير المالية عمرو الجارحي.

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التحرير

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