«فيدرير» يبحث عن اللقب التاسع في هالي

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يستهل المصنف الخامس عالميًا روجر فيدرير مشاركته في بطولة هالي على الملاعب العشبية بمواحهة ين هسون لو المصنف 68 عالميًا في بداية مشواره بحثًا عن اللقب التاسع له في تلك البطولة.

وتعرض فيدرير لخسارة مفاجئة الأسبوع الماضي في الدور الثاني من بطولة شتوتجارت، بعدما ودع المنافسات بخسارته أمام الألماني تومي هاس بمجوعتين مقابل مجموعة واحدة.

ويحتاج فيدرير لتحقيق الفوز في مباراته الأولى كي يحقق فوزه رقم 1,100 في مسيرته الإحترافية، إلى جانب شق الطريق نحو التتويج باللقب التاسع بعد فوزه باللقب أعوام (2003- 2004- 2005- 2006- 2008- 2013- 2014- 2015).

ويقع في طريق فيدرير في الدور الثاني اللاعب الألماني ميشا زفيريف، الذي نجح في الوصول إلى نصف نهائي بطولة شتوتجارت الأسبوع الماضي، كما يتنتظره مواجهة محتملة في ربع النهائي أمام المصنف السادس في البطولة لوكاس بويل.

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وسيكون فيدرير على موعد مع مباراة نارية محتملة في نصف النهائي، مع المصنف الثالث في البطولة اللاعب الياباني كي نيشيكوري، الباحث عن التتويج بأول ألقابه على الملاعب العشبية في مسيرته.

ويتواجد في النصف الثاني من الجدول اللاعب النمساوي دومينيك تيم المصنف الثاني في البطولة، الذي نجح في الوصول منذ أيام قليلة إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروس، وخسر في 3 مجموعات متتالية أمام الإسباني رافائيل نادال.

كما يتواجد أيضا كل من تومي هاس الذي أقصى فيدرير من شتوتجارت منذ أيام قليلة، إلى جانب المصنف الخامس في البطولة اللاعب الفرنسي جايل مونفيس، والمصنف الرابع ألكساندر زفيريف، الذي توج بلقب بطولة روما للأساتذة هذا العام.

وتعد مشاركة فيدرير في تلك البطولة البروفة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث يضع فيدرير الفوز بلقبها للمرة الثامنة في مسيرته على رأس أولوياته هذا الموسم، وقرر الانسحاب من موسم الملاعب الترابية بالكامل هذا العام من أجل التحضير لها.