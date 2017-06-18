«باكل عيش» و«مش عاجبك ماتتفرجش».. 9 فنانين اعترفوا بـ«فبركة» برامج «رامز»

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تحصد برامج مقالب الفنان رامز جلال سنويا نسب مشاهدة عالية، مما جعلها من أشهر برامج المقالب في الوطن العربي، بل وصلت شهرتها عالميا بعد ارتفاع ميزانية البرامج فور بدء عرضها على قناة "إم بي سي مصر"، حيث استضافت نجوما عالميين، مثل: باريس هيلتون، وشاروخان، وأنطونيو بانديراس وآخرين، وذلك مع حبك المقلب بإمكانيات تكنولوجية أكثر إبهارًا في كل موسم، مما جعل المشاهد أسيرًا لبرامج الفنان الكوميدي، خاصة أنها يتم عرضها في ميعاد الإفطار بشهر رمضان من كل عام، وفي ظل عدم وجود منافس يمتلك ميزانية أعلى، تبقى برامج رامز جلال حديث المشاهدين في رمضان، والأعلى مشاهدة على الإطلاق.



وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" اعترافات 9 فنانين شاركوا في برامج مقالب رامز جلال رغم معرفتهم بفبركتها.

منى شداد

حلّت الفنانة الكويتية منى شداد ضيفة على برنامج "رامز تحت الأرض"، الذي يعرض هذا الشهر على قناة "إم بي سي مصر"، وتعايشت مع المقلب الذي نفذه فريق عمل البرنامج، وبعد يومين من عرض الحلقة كشفت الفنانة الكويتية في مداخلة هاتفية لها في برنامج "حليمة زاد"، من تقديم الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن مفاجأة، وهي أنها كانت على علم بالمقلب وتفاصيله من قبل تصويره.

وقالت إنها عندما وصلت إلى أبو ظبي، سمعت عن حديث طوني خليفة عن مقلب رامز جلال لهذا العام، وتعاون نيشان معه، فاتصلت بأحد العاملين في البرنامج، وسألت إن كان هذا البرنامج بالفعل مقلبا، وشددت على أن تعرف الحقيقة، لأنها من الممكن أن تكون مريضة ولا تتحمّل ما يحدث، وبعد إلحاحها أجابوها بصراحة أن شكها في محله، وحكوا لها عن فكرة المقلب، فقبلت "منى" بهذا الأمر وصوّرت الحلقة.

عبير صبري

اعترفت الفنانة عبير صبري، بأنها كانت على علم بمقلب رامز جلال، العام قبل الماضي، في "رامز واكل الجو"، قائلة في برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" إنها لم تكن تعرف شيئًا عند وصولها للفندق، لكن الفتاة التي وضعت لها "الميك آب" أخبرتها بالمقلب، لكنها لم تقل تفاصيله، معلقة على ذلك: "ليه الناس بتتفرج عليه وتهاجمه، مش عاجبكم ماتتفرجوش".

أحمد راتب

أوضح الفنان الراحل أحمد راتب، أثناء استضافته مع الإعلامي مفيد فوزي، في حلقة من برنامج "مفاتيح"، أن الفنان رامز جلال اتصل به قبل استضافته في "رامز قرش البحر" وأخبره بأن البرنامج عبارة عن مقلب، حتى لا ينزعج الفنان الراحل أو يصاب بأي مرض، قائلًا: "رامز اتصل بيا، وقاللي يا بابا ده مقلب عشان تبقى عارف بس وماتزعلش".

أبو الليف

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لم يخجل المطرب الشعبي نادر أبو الليف من الاعتراف بمشاركته في "فبركة" برنامج "توت عنخ آمون" مع رامز جلال، وذلك خلال استضافته في برنامج "المتوحشة"، حيث قال: "كان تمثيلية بس كنت باكل عيش يعني، والناس كلها عارفة إن البرامج دي تمثيلية، واللي مش عارف دي مشكلته بقى".

عبد الباسط حمودة

حينما سُئل في لقاء تليفزيوني على قناة "المحور" عن حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال في "رامز قرش البحر"، ابتسم قائلًا: "طبعا عارف ده أنا أحبسه.. بس ده بيبقى هزار يعني عشان الناس تنبسط".

بيومي فؤاد

صرح الفنان بيومي فؤاد في حوار صحفي له بأنه كان يعلم بحقيقة المقلب قبل مشاركته في برنامج "رامز بيلعب بالنار"، حيث أكد قائلاً: "كنت عارف كل تفاصيل الحلقة ما عدا المقدمة اللي بيسجلها رامز في الاستوديو، وكنت في ضيق شديد وغضب مما قاله، لأنه سخر من ملابسي وحقيبتي واستمر فترة في مبالغاته وعرفت بعدها أنه يريد الاتصال بي ليعتذر مني ولكني رفضت".

باريس هيلتون

بعدما أعلنت الفنانة العالمية باريس هيلتون نيتها في مقاضاة القائمين على برنامج "رامز واكل الجو" لما ألحقه بها البرنامج من ضرر نفسي، كشف موقع TMZ أن البرنامج "مفبرك"، وأن هناك تعاقدا أبرم بين البرنامج وبين "هيلتون" يروي لها المقلب بأكمله، بدءا من ركوبها الطائرة وحتى هبوطها ووافقت على ذلك.

الشاب خالد

اعترف الفنان الجزائري الشاب الخالد بـ"فبركة" حلقته في برنامج المقالب "رامز تحت الأرض"، دون قصد منه، وذلك من خلال تصريح له في لقائه بقناة "الشروق الجزائرية"، قائلًا: "عزموني أشارك معاهم في البرنامج منذ سنتين لكن ما كنش عندي وقت، وهالسنة قبلت وقلت باش نديرها".

شاروخان

كشف مدير أعمال النجم الهندي العالمي شاروخان، في تصريحات صحفية لعدد من المواقع الهندية، أن حلقة برنامج "رامز تحت الأرض" للفنان رامز جلال كان متفقًا عليها، وأن "المقلب" مجرد تمثيل، مشيرًا إلى أن شاروخان اتفق على رد فعله الغاضب بعد الكشف عن المقلب، وكان كل شيء معدا له من قبل، وذلك من أجل تسلية المشاهدين.