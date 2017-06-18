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930 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج منذ التعويم

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930 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج منذ التعويم 930 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج منذ التعويم

التحرير

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كشف البنك المركزي المصري عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 930.0 مليون دولار خلال الفترة نوفمبر/أبريل 2016/2017 مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وقالت الدكتورة نجلاء نزهي وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، إنه في إطار متابعة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة نوفمبر/أبريل 2016/2017 مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة بمقدار 930.0 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 11.1% لتصل إلى نحو 9.3 مليار دولار (مقابل نحو 8.3 مليار دولار).

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وجدير بالذكر ان بيانات شهر أبريل 2017 أظهرت تراجعاً طفيفاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 1.32 مليار دولار (مقابل نحو 1.36 مليار دولار خلال أبريل 2016).

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