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حسب الله: مصر تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب

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حسب الله: مصر تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب حسب الله: مصر تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب

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أدان الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بطريق الأوتوستراد المعروف بـ"حادث المعادي" الإرهابي، وراح ضحيته أحد رجال الشرطة، ومجند، بينما أصيب 3 مجندين آخرين.

وأكد حسب الله، في بيان له، أن تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب الذي يريد النيل من استقرار هذا الوطن، مشيرا إلى أن هذه العمليات الإرهابية النوعية تزيدنا إصرارا وعزيمة، على دحر الإرهاب والإرهابيين.

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وأضاف أن وزارة الداخلية تقدم أبناءها ورجالها شهداء من أجل استقرار هذا البلد، متابعا:"تحية إلى أبنائنا الصامدين القابضين على الجمر المتمسكين بالعهد والوعد في حماية هذا الوطن"
 

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التحرير

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