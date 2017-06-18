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«دعم مصر»: سنحاسب النواب الرافضين لاتفاقية «تيران وصنافير»

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«دعم مصر»: سنحاسب النواب الرافضين لاتفاقية «تيران وصنافير» «دعم مصر»: سنحاسب النواب الرافضين لاتفاقية «تيران وصنافير»

التحرير

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قال النائب سمير الخولي، نائب رئيس ائتلاف "دعم " بمجلس النواب، إن المكتب السياسي للائتلاف سيجمتع غدا الاثنين لمناقشة عدة ملفات وقضايا هامة تخص المجتمع ، مؤكدا أنه سيتم محاسبة بعض النواب الذين خالفوا قرار الائتلاف، وقاموا برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير" أثناء التصويت عليها داخل الجلسة العامة للمجلس بالرغم من قلة عددهم، مما يعد مخالفة للائحة الائتلاف.

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وأضاف الخولي، فى تصريح لـ"التحرير"، أنه سيتم مناقشة الموازنة العامة للدولة بين نواب المكتب السياسي، وطرح رؤي مختلفة حول كيفية تقليل عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة ، وأيضا مراجعتها بشكل جيد وهل تم تنفيذ المخصصات في الدستور والتي حددها للتعليم والتعليم العالي والصحة وغيره. 

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التحرير

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