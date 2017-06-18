فيراتي لناصر الخليفي: لن أعود لباريس سان جيرمان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجه الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلى إدارة فريقه، يبلغهم فيها رغبته في الرحيل لصفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم الأحد نقلًا عن "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن فيراتي وجه رسالة من مدينة إيبيزا لناصر الخليفي، رئيس نادي العاصمة الفرنسية، قال فيها: "لن أعود لباريس سان جيرمان".

وكانت إدارة نادي برشلونة قد أبلغت إدراة باريس سان جيرمان، برغبتهم في ضم فيراتي، وقدمت عرض بقيمة 100 مليون يورو لضم اللاعب في فترة الانتقالات الحالية، وذلك بالإضافة إلى راتب يصل إلى 10 مليون يورو سنويًأ.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن ناصر الخليفي، قد سبق ورد على عروض برشلونة المقدمة إلى اللاعب قائلًا:" فيراتي ليس للبيع".

انضم فيراتي إلى صفوف باريس سان جيرمان عام 2012، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو.