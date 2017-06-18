محمود السيد: ابتعدت عن المشاركة مع الاتحاد لأسباب غير فنية

التحرير

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أكد محمود السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، والمنتقل حديثا لصفوف المصري البورسعيدي، أنه لم يكن يتوقع الرحيل عن زعيم الثغر بعد أن قضى بين صفوفه 5 مواسم، موضحًا أن احترامه لإدارة وجماهير النادي، هو السبب في عدم إعلانه عن التوقيع للمصري حتى يستفيد الاتحاد ماديًا من الصفقة.

وكشف حارس مرمى الاتحاد السابق، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه اتخذ قرار الرحيل بعد أن تأكد من عدم حصوله على فرصته، ورفض السيد الكشف عن أسباب استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق واكتفى بالتأكيد إنها أسباب غير فنية لن يفصح عنها حفاظًا على استقرار الفريق، وحتى لا يقال أنه يثير المشاكل بعد أن رحل عن النادي.

وأوضح السيد أن علاقته بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق جيدة جدًا، ولايوجد بينهما أية أزمات.

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وشدد حارس مرمى المصري الجديد أن تمسك النادي البورسعيدي به، وتمسك التوأم حسام وإبراهيم حسن بضمه منذ أكثر من موسم، كان دافعًا للموافقة على الانتقال إلى صفوف المصري، موضحًا أن العرض جيد من الناحية المادية وأنه يرغب في تـأمين مستقبله خاصة أنه حتى الأن لم يحصل من الاتحاد إلا على نصف مستحقاته فقط.

وعن فرصته في المشاركة أساسيًا مع المصري أوضح السيد أن تمسك حسام حسن بضمه إلى صفوف المصري وكذلك عماد المندوه مدرب حراس المرمى دليل على ثقتهما فيه.