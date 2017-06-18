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الأهلي يخوض مرانه على ملعب الوداد.. والبدري يضع اللمسات الأخيرة

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الأهلي يخوض مرانه على ملعب الوداد.. والبدري يضع اللمسات الأخيرة الأهلي يخوض مرانه على ملعب الوداد.. والبدري يضع اللمسات الأخيرة

التحرير

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني في المغرب، في تمام الواحدة بعد منتصف الليل اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب فريق الوداد. 

ويسعى حسام البدري المدير الفني للأهلي لوضع اللمسات النهائية في مران الفريق اليوم، وتثبيت بعض الجمل التكتيكية التي يسعى لتنفيذها في مباراة الوداد. 

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ومن المنتظر أن يستقر البدري في مران اليوم على الملامح النهائية لتشكيل الفريق لمواجهة الوداد المرتقبة، وذلك في ضوء متابعته للفريق المنافس. 

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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