البدري: مباراة الوداد صعبة.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة الوداد المغربي بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل، تعد مواجهة صعبة كون اللقاء بين فريقين كبيرين ويشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وأضاف البدري أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة بصرف النظر عن كونها تقام على ملعب الوداد، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي باللقاء سيحسم التأهل لدور الثمانية بشكل رسمي وهو أمر يسعى الفريق لتحقيقه.

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه يدرك جيدًا الصعوبات التي تحيط بالمباراة، باعتبار أن اللقاء هو الفرصة الأخيرة للوداد للمنافسة على التأهل، مؤكدا أن الأهلي يملك لاعبين لديهم خبرات أفريقية كبيرة ويجيدون التعامل مع مثل هذه المباريات.

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وأشار البدري إلى أن الفريقين يعرفان كل شيء عن بعضهما، خصوصا بعد مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت بملعب برج العرب وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، مضيفًا أن الحضور الجماهير في مباراة الثلاثاء المقبل سيزيد من قوة فريق الوداد، لكن الأهلي يمكنه التعامل مع ظروف المباراة.

وأكد المدير الفني للأهلي أن جميع اللاعبين يتنافسون للحصول على ثقة الجهاز الفني للمشاركة في المباراة، موضحًا أن الجميع لديهم الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الإفريقي والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية.