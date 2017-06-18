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شيرين شمس يتوجه للمدينة الجديدة لحضور توقيع «أزارو»

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شيرين شمس يتوجه للمدينة الجديدة لحضور توقيع «أزارو» شيرين شمس يتوجه للمدينة الجديدة لحضور توقيع «أزارو»

التحرير

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حرص اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة بالدار البيضاء، عقب وصوله إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتوجه شمس مباشرة عقب وصوله إلى المغرب لمدينة الجديدة؛ لحضور المؤتمر الصحفي، لتوقيع المغربي وليد أزارو، مهاجم نادي الدفاع الجديدي على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

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ويحضر «شمس» المؤتمر الصحفي لتقديم «أزارو» المقرر له في الرابعة عصر اليوم بتوقيت المغرب، كما يقوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين الناديين.

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التحرير

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