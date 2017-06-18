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عرض سيارة اختبرها «توم كروز» للبيع في مزاد علني

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عرض سيارة اختبرها «توم كروز» للبيع في مزاد علني عرض سيارة اختبرها «توم كروز» للبيع في مزاد علني

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عرض موقع "توب جير" إحدى سيارات شركة "كيا" التي اختبرها النجم العالمي توم كروز بنفسه عام 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية، للبيع في مزاد علني.

ووفقًا لمجلة "كار باز"، فإن "توب جير" سيقيم مزاد علني لبيع سيارة "كيا سييد"، قام النجم العالمي بقيادتها واستخدامها لعمل بعض العروض، حيث استطاع السير بها على عجلتين فقط من الأربعة.

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واعتاد موقع "توب جير" منذ عودته في عام 2002 على دعوة الفنانين والمشاهير بشكل عام لاختبار السيارات الجديدة، وكان من بينهم "توم كروز" الذي أظهر مهارات واضحة في القيادة أثناء اختباره لـ"كيا سييد".

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