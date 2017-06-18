«هجرس» : مصر حققت قفزات كبيرة في تمكين ذوى الإعاقة سياسيا

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أكدت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، أن مصر حققت قفزات كبيرة في مجال تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة سياسيا على مستوى تمثيلهم لشريحتهم ولجموع الشعب المصري في الحياة السياسية وعلى مستوى زيادة اقبالهم على ممارسة حقوقهم السياسية كناخبين.

وأوضحت هجرس، خلال مشاركتها في فعالية حول المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة نظمتها وفود دول المغرب العربى ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن الأشخاص ذوى الإعاقة شاركو بقوة في فعاليات ثورتين كبيرتين في مصر ثورة 25 يناير وثورة 30يونيو ، وبعد ثورة 25 يناير وقف جموع الأشخاص ذوى الإعاقة وفى القلب منهم المرأة ليطالبوا بإنشاء أول مجلس لرعاية حقوقهم وتحقق لهم ذلك في العام 2012 بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة.

وتابعت: "كذلك شاركو بممثل لهم في صياغة دستور مصر 2014 وكان لهم حضور واضح في جميع الاستحقاقات النيابية التى اجريت في مصر في السنوات الماضية ومؤخرا ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية أصبح للأشخاص ذوى الإعاقة 8 نواب يمثلونهم داخل مجلس النواب المصري وزاد على ذلك أن قام رئيس الجمهورية بتعيين نائب تاسع من ذوى الإعاقة وان النواب التسعة كان لهم حضور واضح في القضايا الاهم التى ناقشها برلمان مصر خلال الفترة الماضية".

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وأضافت أن المجلس القومي للمرأة دعم وشجع مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحياة السياسية كناخبة وكمنتخبة وان المجلس يعد خطة لدعم ترشيح فتيات وسيدات من ذوات الإعاقة في انتخابات المحليات المزمع اجرائها في مصر قريبا.

