أخبار عاجلة

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«هجرس» : مصر حققت قفزات كبيرة في تمكين ذوى الإعاقة سياسيا

Google+ Print
«هجرس» : مصر حققت قفزات كبيرة في تمكين ذوى الإعاقة سياسيا «هجرس» : مصر حققت قفزات كبيرة في تمكين ذوى الإعاقة سياسيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، أن حققت قفزات كبيرة في مجال تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة سياسيا على مستوى تمثيلهم لشريحتهم ولجموع الشعب المصري في الحياة السياسية وعلى مستوى زيادة اقبالهم على ممارسة حقوقهم السياسية كناخبين.

وأوضحت هجرس، خلال مشاركتها في فعالية حول المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة نظمتها وفود دول المغرب العربى ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن الأشخاص ذوى الإعاقة شاركو بقوة في فعاليات ثورتين كبيرتين في مصر ثورة 25 يناير وثورة 30يونيو ، وبعد ثورة 25 يناير وقف جموع الأشخاص ذوى الإعاقة وفى القلب منهم المرأة ليطالبوا بإنشاء أول مجلس لرعاية حقوقهم وتحقق لهم ذلك في العام 2012 بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة.

وتابعت: "كذلك شاركو بممثل لهم في صياغة دستور مصر 2014 وكان لهم حضور واضح في جميع الاستحقاقات النيابية التى اجريت في مصر في السنوات الماضية ومؤخرا ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية أصبح للأشخاص ذوى الإعاقة 8 نواب يمثلونهم داخل مجلس النواب المصري وزاد على ذلك أن قام رئيس الجمهورية بتعيين نائب تاسع من ذوى الإعاقة وان النواب التسعة كان لهم حضور واضح في القضايا الاهم التى ناقشها برلمان مصر خلال الفترة الماضية".

شاهد أيضا

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة دعم وشجع مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحياة السياسية كناخبة وكمنتخبة وان المجلس يعد خطة لدعم ترشيح فتيات وسيدات من ذوات الإعاقة في انتخابات المحليات المزمع اجرائها في مصر قريبا. 
 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي